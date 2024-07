Omicidio Cerciello pene dimezzate L' ira di Gasparri | Come dormiranno i giudici?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024). I magistrati capitolini sono tornati a pronunciarsi sull'del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega. Alla sbarra nel procedimento bis, ordinato nel marzo 2023 dalla Corte di Cassazione, c'erano ancora i due cittadini americani Gabriel Natale Hjorth per il concorso ine Finnegan Lee Elder in relazione alle sole aggravanti e per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale (da cui è stato assolto). Dopo circa quattro ore di camera di consiglio i magistrati hanno condannato a 15 anni e due mesi di reclusione Elder e a 11 anni e quattro mesi di carcere Hjorth. Una pronuncia ben diversa, rispetto a quella del primo processo di appello, nell'entità della pena (24 anni Elder e 22 a Hjorth), che ha scatenato feroci critiche.