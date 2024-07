Olbia coppia di turisti nasconde i nipotini nel bagagliaio per imbarcarsi sul traghetto | multa di 2mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) Duedi Trento erano pronti a far ritorno da una vacanza in Sardegna, che si erano goduti insieme ai loro, di 10 e 12 anni. L’andata era filata liscia, così come il soggiorno tra le acque cristalline dell’isola. Quando però lasi accingeva a prendere ilche dal’avrebbe portata a Livorno, alle 22 della sera di venerdì 28 giugno, è saltato fuori un intoppo. I due bambini non avevano i documenti, e il loro viaggio rischiava di saltare. Così, hanno pensato a una soluzione a dir poco fantasiosa: hanno nascosto ineldel Suv della Volvo di loro proprietà, e si sono imbarcati come se nulla fosse. La scoperta Fino ai controlli delle guardie di sicurezza dell’autorità portuale, il piano sembrava poter funzionare, scrive la Nuova Sardegna.