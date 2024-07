Nuovi appuntamenti per Formia miniera urbana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Sabato 6 luglio, nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 12:30, primo appuntamento del mese con “”, l’iniziativa promossa dallaRifiuti Zero in collaborazione con il Comune di. Sede dell’evento sarà l’area del Piazzale Guerriero, nel quartiere di Gianola/Santo Janni. Potranno essere conferiti i rifiuti “ingombranti” (mobili, porte, scaffali, carrozzine) e “Raee” (frigoriferi, scaldabagni, lavatrici, piccoli elettrodomestici, telefonini, tablet, tv e computer). Per ogni Raeeconferito da parte dell’utenza verrà riconosciuto un Buono Spesa da utilizzare per l’acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l’utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura.