Napoli blitz di mercato | Manna punta a 4 colpi entro l’11 luglio

(Di giovedì 4 luglio 2024)scatenato sul: ilvuole chiudere 4 acquisti prima del. Le ultime notizie da Kiss Kiss.sul: i quattro obiettivi diIl calciodelentra nel vivo. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio a Radio Goal su Kiss Kiss, il Direttore Sportivo Giovanniè letteralmente scatenato ea chiudere ben quattro operazioni in entrata prima del. De Maggio ha svelato in esclusiva: “Giovanniè letteralmente scatenato. Il Direttore Sportivo degli azzurri è instancabile, lavora di giorno e di notte e vuole chiudere quanto prima ben quattro operazioni in entrata. I prossimi giorni saranno decisivi“. I nomi caldi per la maglia azzurra sono Rafa Marin, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso.