Mia malata a 22 anni La diagnosi di tumore scambiata per una infezione | Potevo morire

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mia Robins, una studentessa inglese di 22, ha vissuto una storia incredibilmente difficile con la suadi cancro ovarico, che inizialmente era stataper un’urinaria. Mia, originaria di Liverpool, ha iniziato a soffrire di sintomi come forte mal di schiena, stanchezza, perdita di peso e caduta dei capelli nel dicembre 2021. Nonostante le visite mediche ripetute, le sue condizioni erano state liquidate come alopecia, anemia edelle vie urinarie. Solo nel giugno 2022, dopo un’ecografia, è stato scoperto che Mia aveva unovarico delle dimensioni di un melone. Questatardiva ha portato a un intervento chirurgico urgente per rimuovere il, che fortunatamente era ancora in una fase iniziale e non si era diffuso ad altri organi.