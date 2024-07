Melissa | esce il 5 luglio Viole

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dal 52024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di. “” è un brano che racconta la storia di un primo amore ingenuo che però è durato poco per colpa del comportamento dell’altro, un esempio di relazione che non vorresti mai avere! Pensa, manc o’ tiemp e nu cafè. Non è un’esperienza vissuta ma costruita con esperienze sentite con l’ingenuità dei primi innamoramenti. Il brano dal titolo “” scritto e composto dall’artista stessa e nonché prodotto da lei e Fabio De Sanctis uscirà il 52024 in distribuzione Sony Music Italia. Commenta l’artista il nuovo brano: “Quando ho iniziato a scrivere i miei primi inediti, non avrei mai pensato in poco tempo di riuscire ad ottenere risultati così importanti per me.