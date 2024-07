Lavori alla scuola ’De Amicis’ | Sarà più sicura e accogliente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo la scuole di Ronta, Martorano e Villarco, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per il ripristino dei requisiti igienico sanitari nellaprimaria “Edmondo De Amicis” a seguito dell’alluvione, per un importo di 15 mila euro. "L’intervento – commenta l’assessore aiPubblici con delega al Coordinamento e ricostruzione post alluvione Christian Castorri – ha come principale obiettivo il ripristino dei locali seminterrati e delle pensiline dei fabbricati scolastici maggiormente colpiti dall’alluvione. Nel dettaglio, così come emerso nel corso dei sopralluoghi effettuati, si tratta di opere necessarie per rendere gli ambienti più accoglienti, al fine di ristabilire la qualità degli spazi e la loro funzionalità.