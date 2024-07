La versione di Cicalone | Fascisti? Squadristi? Il problema sono i borseggiatori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ospite in questa puntata dell'Edicola del Tempo è Simone, popolarissimo youtuber romano che da anni coraggiosamente racconta in prima persona il lato oscuro delle città italiane, tra violenza, degrado, criminalità e abbandono. Dalle origini del progetto che lo ha portato ad essere uno dei content creator più seguiti d'Italia (oltre 700mila iscritti al suo canale YouTube) fino alla recente aggressione subita da parte di alcunisulle banchine della Metro A di Roma: un'intervista a tutto campo e senza filtri per conoscere meglio il lavoro e il pensiero di un personaggio ricco di sfaccettature e di cui sentiremo parlare ancora a lungo. L'intervista di Alessio Buzzelli. .