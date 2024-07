Kate Middleton consegnerà i trofei a Wimbledon?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’apparizione a sorpresa dial Trooping the Colour ha fatto ben sperare. La principessa del Galles da alcuni mesi è in cura contro il cancro ed è stata lontana dalle occasioni pubbliche negli ultimi sei mesi. Tuttavia l’opinione pubblica si interroga giù sui prossimi eventi a cui potrebbe prendere parte, con un occhio di riguardo al torneo di. Un punto fermo del calendario estivo diè sempre stato rappresentato dal torneo che si svolge ogni anno a. Tuttavia, per quest’anno la sua partecipazione non è per nulla assicurata, dal momento che la principessa del Galles sta continuando a sottoporsi alle cure contro il cancro. La moglie del principe William, frequenta regolarmenteed è nota per aver consegnatoai Championship come patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.