Il dramma di Pannarano | l’ascia per decapitare il fratello poi si consegna ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOrrore a. Sono stati idella Compagnia di Montesarchio a trovarsi per primi di fronte ad un macabro spettacolo: un uomo in evidente stato di alterazione nel cortile della sua abitazione, tra le sue mani la testa mozzata del proprio. Gli accertamenti da parte dei militari dell’arma rino alle cronache l’ennesimo duplicato di Caino che uccide Abele , questa volta alle falde del Partenio. L’allarme era scattato alle 22.30 circa a seguito di una segnalazione al numero di emergenza per una lite familiare consumatasi in via Piano. Un vicino di casa aveva descritto alla centrale operativa una segnalazione di allarme subito riscontrata dai militari. Il 57enne B.M., già noto alle forze dell’ordine, teneva tra le mani la testa del70enne con il quale conviveva nella stessa abitazione sovrastante: l’uomo peraltro ha dichiarato subito ai militi di aver ucciso ilutilizzato un’ascia.