Holy Shoes recensione | l’oggetto del desiderio di Luigi Di Capua

(Di giovedì 4 luglio 2024) La nostradi, debutto registico perDidei The Pills, con Carla Signoris e Denise Capezza protagoniste di un film episodico sul prezzo dele sul lato oscuro dell’ossessione: racconto a volte un po’ superficiale, ma affascinante, ovvero scarpe sacre (o sante). Un titolo non casuale che scopre la realtà del simulacro del consumo sfrenato, del possesso, dell’ossessione verso tutto ciò che è replicabile, quindi commercializzabile e quindi acquistabile.Diha sentito quindi il bisogno di approcciarsi a questa realtà per certi versi inquietante, attraverso un film corale e dalla natura episodica che provasse ad analizzare il fenomeno e le sue conseguenze attraverso la chiave della commedia nera velata di satira, anche un po’ grottesca.