Guerra ultime notizie In Usa quarto caso di aviaria contagiato da mucche Michel | Orban non ha mandato Ue per parlare con Putin

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il premier Benyamin Netanyahu convocherà una riunione del Gabinetto di sicurezza per discutere la proposta di Hamas su una possibile tregua a Gaza e il ritorno degli ostaggi. Il leader del Labour Keir Starmer, ormai premier in pectore del Regno Unito per l’attesa ampia vittoria del suo partito nelle elezioni politiche, ha votato insieme alla moglie Victoria nel seggio di Holborn a Londra, dove si trovavano fotografi e sostenitori. Via libera all’ingresso dei Cinquestelle nel gruppo della Sinistra, si apprende da una fonte a Bruxelles. Non è chiaro, per ora, se l’ingresso sia come membri a pieno titolo, come osservatori o in quale altra forma. Un comunicato dovrebbe essere diramato a breve.