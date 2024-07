Gp d’Inghilterra Leclerc | Fatichiamo a trovare il punto perfetto ci stiamo focalizzando sugli upgrade

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Silverstone, 4 luglio 2024 – Il circo della Formula Uno si sposta a Silverstone per il Gran Premio. La Ferrari punta a fare bene. E Charles, nella conferenza stampa che anticipa le gare del week end, dice: “ancora aile andare bene con gliportati finora”. “È lì che ora ci. Abbiamo imparato tanto in Austria avendo due configurazioni diverse e continueremo a cercare l’ottimizzazione di questo pacchetto”. Come riporta l’Ansa, Carlos Sainz è preoccupato del meteo e dichiara: “Abbiamo un’idea di cosa fare ma quello che non ci aiuta è il meteo. Sembra che nelle libere pioverà e volevamo fare delle analisi per migliorare la macchina perché è una bella opportunità di test dato che non c’è la Sprint come in Austria.