Giuntoli ci prova ma Buongiorno sceglie Napoli | No non posso…

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl calciomercato estivo non smette mai di stupire. Cristiano, direttore tecnico della Juventus, ha tentato l’affondo decisivo per Alessandro, offrendo al Torino 42 milioni di euro più 5 di bonus. Ma il cuore granata del difensore non ha vacillato: “No, non posso. Non posso proprio”, continua a ripetere. Il legame dicon il Torino è profondo e radicato. Cresciuto nel vivaio granata fin da bambino, il difensore ha sempre manifestato il suo attaccamento ai colori del Toro. Nonostante l’offerta vantaggiosa della Juventus,ha scelto di trattare solo con ilha tentato di inserirsi tra il, riuscendo persino a superare l’offerta dei partenopei.