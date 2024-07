Fondazione Crl cerca enti Dieci idee pronte a partire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si apre la seconda fase del Bando “Scelta di campo” con cui laCassa di Risparmio di Lucca ha deciso di raccogliere dai giovanie suggestioni per poi chiedere alle associazioni del territorio di accompagnarne la realizzazione. Sul sito dellaè infatti disponibile l’elenco dei 10 progetti selezionati tra quelli arrivati nell’ambito della Call for ideas conclusa a maggio. Alla selezione ha partecipato anche la neonata Commissione giovani dell’Ente, che ha così iniziato il suo percorso di collaborazione e crescita all’interno dellaindi soggetti in grado di realizzarle grazie al contributo dellae con il coinvolgimento dei giovani che le hanno presentate. Attraverso questo bando, aperto sul sito dellafino al 13 settembre, organizzazioni del Terzo settore del territorio della provincia di Lucca si possono infatti proporre come partner di questi gruppi di giovani ed organizzazioni giovanili per avviare una co-progettazione condivisa e dunque arrivare alla realizzazione concreta.