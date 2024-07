Festival della Vongola a Civitanova | Qui le vongole di Ancona una scelta inaccettabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024)Marche, 4 luglio 2024 – Il Co.Ge.Vo diprende le distanze dalin programma al Varco da domani a domenica. L’impostazione dell’evento organizzato dal Co.Ge.Vo di“non può essere accettata dal nostro consorzio”. Parole di Nicola Paci, presidente del consorzio civitanovese, portavoce dei sentimentiflotta locale. “Se l’obiettivo – premette – era la promozione del prodotto si è fallito, perché lo spirito con cui è nata ed è stata stata portata avanti l’iniziativa è stato divisivo e non c’è alcuna spiegazione, postuma peraltro, che possa giustificare l’esclusione del nostro consorzio”. Rincara la dose: “Purtroppo le piccole ragioni di bottega hanno prevalso sugli interessi generali, al punto da perdere l’opportunità per una promozione del prodottoche avrebbe dovuto avere, in questo, una vetrina regionale, quindi coinvolgere tutti i consorzi di gestione delle Marche”.