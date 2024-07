Endless Love anticipazioni dall’8 al 12 luglio | Nazif salva la vita a Emir e Nihan

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 4 luglio 2024)al 12laArrivano le nuovediper una settimana ricca di emozioni, drammi e colpi di scena. La popolare soap opera turca continua a sorprenderci con le sue storie intrecciate e i personaggi coinvolgenti. Ecco cosa succederà nelle puntate in ondaal 122024 su Canale 5, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14.10. Non perdete l'occasione di scoprire cosa accadrà ai vostri beniamini! Puntata di Lunedì 82024 La settimana inizia con una situazione tesa per Zeynep. Tufan la porta in una clinica per abortire, ma il destino ha altri piani.