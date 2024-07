Drammatico epilogo in Un Posto al Sole | i due protagonisti rischiano la morte

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le anticipazioni promettono una settimana intensa e ricca di colpi di scena per idi “Unal”. La celebre soap partenopea non smette di catalizzare l’attenzione. Da oltre 20 anni regala grandi emozioni e, puntata dopo puntata, ha conquistato sempre un maggior numero di fedeli telespettatori. Duerischieranno la vita a Unal– (Credit: Raiplay) – (www.cityrumors.it)Le anticipazioni delle prossime puntate di “Unal” in onda dall’8 all’11 luglio, tracciano un quadroe ricco di tensioni. Alberto Palladini, avvocato in declino, e il dottore Luca De Santis si troveranno al centro di eventi pericolosi e inaspettati. Ecco uno sguardo approfondito alle prossime vicende che animeranno Palazzo Palladini e dintorni.