Criminalità straniera centri massaggi per sfruttare la prostituzione | coinvolti anche minorenni

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sfruttamento della. Si è conclusa oggi una vasta operazione della Polizia di Stato, con l’impiego di 400 agenti, coordinati dallo SCO (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato), una vasta operazione di polizia giudiziaria che ha interessato 27 province: Roma, Latina, Alessandria, Ancona, Aosta, Bari, Benevento, Catania, Cosenza, Cremona, Imperia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Oristano, Parma, Pisa, Prato, Savona, Teramo e Vibo Valentia. Attività che ha preso di mira soggetti appartenenti alla, in particolare cinese. L’operazione di Polizia ha riguardato 27 città – foto repertorio – Ilcorrieredellacittà.comL’attività è stata svolta dalle Squadre mobili competenti che, dopo preliminari investigazioni su soggetti e luoghi ritenuti connessi alladedita al favoreggiamento dellahanno effettuati controlli e perquisizioniin appartamenti ed esercizi pubblici in cui le prestazioni sessuali a pagamento erano dissimulate con inesistenti attività professionali (in particolare riferibili al settore estetico e del benessere) pubblicizzateonline attraverso siti e piattaforme di messaggistica dedicate.