Cimini torna live con l’orchestra leggera nella sua Bologna

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un evento unico, pieno di sorprese e anticipazioni, che segna il ritorno dial Botanique Festival diIl cantautore, bolognese d’adozione, sabato 13 luglioe per l’occasione sarà accompagnato dalla sua band e dalsplendida cornice dei Giardini di Filippo Re e in esclusiva per il BOtanique Festival, verranno presentati, oltre che il classico repertorio del cantautore, alcuni inediti che faranno parte del nuovo lavoro prossimamente in uscita, il tutto riarrangiato e riproposto in chiave orchestrale Cantautore calabrese trapiantato a, conosce il successo nel 2017 con “La legge di Murphy”, brano cult della scena indie-pop italiana. Nel 2018 pubblica l’album “Ancora Meglio”, a cui segue un tour di oltre 100 date nelle principali città italiane.