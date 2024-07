Calciomercato Milan niente Romelu Lukaku | Giorgio Furlani ci prova per Alvaro Morata

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 luglio 2024) Novità importante per quanto riguarda ildelè in contatto con l’Atletico Madrid perIlcontinua a cercare un attaccante. Zirkzee sembra ormai sfumato dopo i 15 milioni di commissioni chiesti dal suo agente Kia Joorabchian enon convince a pieno per età e costi. Per questoè tornato a pensare ade ha avviato i primi contatti. L’attaccante spagnolo nel corso delle ultime stagioni è stato più volte nel mirino dei rossoneri e ora il Diavolo potrebbe decidere di puntare davvero su di lui. Il classe 1992 ha una clausola rescissoria di appena 13 milioni di euro ma la decisione finale sul suo futuro spetterà al giocatore. Al termine di Euro2024, infatti,deciderà se accettare l’offerta rossonera o se invece restare un’altra stagione all’Atletico Madrid.