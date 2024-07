Ascolti Sinner-Berrettini su Sky | quasi un milione di spettatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Jannike Matteohanno tenuto incollati glial teleschermo per più di tre ore e mezza mercoledì sera eundi persone ha seguito il match su Sky. Qeusti glidel secondo turno di Wimbledon, vinto dal numero uno al mondo con il punteggio di 7-6 7-6 2-6 7-6. La sfida, commentata dal duo composto da Federico Ferrero e Barbara Rossi, ha avuto 866milacon il 5,4% di share a cui si devono aggiungere i 115mila che si sono sintonizzati tramite Sky Go. Dato che non sono disponibili i dati della piattaforma NOW, è presumibile pensare che il match abbia attratto più di un miione didi media. Il match si piazza al settimo posto nella graduatoria degli incontri di tennis visti su Sky.