Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale si prepara per l’evento Campano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Napoli – Itivi persono in fermento, ci saranno novità interessanti a questo convegno che si terrà sabato 12 ottobre 2024, alle 15:30 a Giugliano in Campania, nella regale cornice della “Città Metropolitana di Napoli”, il Delegato Provincia di Napoli Don Aldo Improta sta organizzandoin sinergia con l’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola. È stata scelta Villa Blue Moon come scenario per ospitare il VII Evento dell’la quale ospiterà per la prima volta la prestigiosa Royal Society of St George. I membri accademici e gli ospiti si troveranno immersi in un contesto elegante e raffinato dove potranno condividere i loro pensieri in un dialogo socio-culturale, l’incontro terminerà con una cena di gala come negli altri eventi, così da poter intraprendere anche nuove amicizie.