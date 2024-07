Adescava bambine online per farsi inviare foto hard | pedofilo in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma 4 luglio 2024 – La polizia postale e delle comunicazioni di Bologna ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne di Roma, gravemente indiziato di adescamentodi minorenni, violenza sessuale virtuale e pornografia minorile. Le indagini, curate dagli operatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna, dirette dalla Procura e coordinate dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografiadel servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, hanno preso avvio dalla denuncia alla polizia bolognese di una ragazzina di 11 anni. La giovane vittima ha raccontato di essere stata contattata sui social network da un presunto coetaneo, che l’ha convinta a inviarglisessualmente esplicite da lei autoprodotte.