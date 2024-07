Villafranca torna il market | E l’impegno sarà doppio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quando a Forlì si annuncia l’apertura di un nuovo supermercato, sono in molti a ironizzare: "Se ne sentiva proprio il bisogno". Ma se nel cuore cittadino e nella prima periferia la scelta è quasi troppo ricca, non è lo stesso quando ci si sposta nelle frazioni. A, ad esempio, fino al 2022 l’unico supermercato era un Conad City, gestito per ben 36 anni da Fabrizio Golfera. Più che un esercizio commerciale, un’istituzione. Gli abitanti della zona erano di casa e per loro è stato un brutto colpo quando, quasi dal giorno alla notte, hanno trovato le saracinesche abbassate. Le ragioni – personali – di Golfera per cessare la sua lunga attività erano validissime, ma sta di fatto che la frazione, che nel tempo si era costruita una buona autosufficienza dalla città, tale da renderla appetibile anche per tanti nuovi abitanti, si era trovata un po’ più ‘povera’ e isolata.