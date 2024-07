Video Game Zone | l’industria videoludica diventa arte!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nella giornata di ieri si è tenuta l’inaugurazione della, la nuova ala del Museo Nazionale del Cinema di Torino dedicata aigiochi. Si tratta di un traguardo molto importante perludica che per la prima volta si aggiudica un’area dedicata all’interno di un’istituzione museale. Curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, e Fabio Viola, con la collaborazione dell’Università degli studi di Torino, la zona mette in mostra non solo alcuni set di film e serie tv che hanno omaggiato o si sono ispirate alla gaming culture, ma include rari e inediti materiali di produzione edesign, quali concept art, manuali tecnici, appunti e storyboards. Per una descrizione più accurata vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.