Viale Fratelli Rosselli ingoia 10 grammi di metanfetamina per sfuggire ai controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – Tenta dire 10dinell’intento di eludere ima è stato arrestato. Per questo la polizia di stato ha arrestato inun cittadino nigeriano di 49 anni accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato di Rifredi Peretola insieme ai poliziotti del Commissariato di San Giovanni, durante uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati anche in materia di stupefacenti, hanno notato il 49enne a bordo di una bicicletta aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro cittadino. Alla vista dei poliziotti, infatti, quest’ultimo ha provato a darsi alla fuga a bordo del proprio mezzo, verosimilmente nell’intento di eludere eventualima, nonostante una serie di spintoni e gomitate, gli agenti sono riusciti a fermare il sospetto.