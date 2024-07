USA come sta davvero Biden? Il diretto interessato rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le parole dell’attuale Potus dopo il dibattito con Donald Trump In America si continua a parlare del deludente dibattito tra Donald Trump e Joe, con quest’ultimo sempre sotto la lente di ingrandimento per il suo status di salute. Non è apparso lucido, infatti, nel confronto con l’ex Potus. La portavoce della Casa Bianca ha detto che aveva il raffreddore eha spiegato di essere arrivato stanco. «Non sono stato intelligente. Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15. Non ho ascoltato il mio staff. E poi mi sono quasi addormentato sul palco». Non è una scusa ma una spiegazione». Il New York Times cerca di fare chiarezza. Molti hanno notatoil numero uno degli Stati Uniti appaia spesso confuso e perda il filo del discorso.