Tornano a Villa Campello gli zampilli della pace

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ritorno alla luce per la fontana di. È il primo attoGiunta Gallo. Massimiliano Brigonzi (nella foto), assessore alle opere pubbliche e vicesindaco racconta: "Il ritorno alla lucefontana rappresenta un gesto simbolico. La cultura favorisce l’incontro tra popoli e religioni diverse". Nella splendida cornice diè stata ripristinata la fontana opera dello scultore Harry Rosenthal, israelita. Fuggito dai nazisti, si era convertito al cristianesimo, diventando un punto di riferimento artistico per Papa Wojtyla. La storiafontana è strettamente collegata al premio internazionale di Vittorino Colombo per la. Harry Rosenthal è stato membrogiuria per la consegna del premio nel 1998 a Boutros- Ghali segretario delle Nazioni Unite.