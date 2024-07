Tittia va via per primo dall’Entrone Cavalli un giorno in più cambia poco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Laura Valdesi SIENA Ai contradaioli il dubbio resta: lo slittamento di unavvantaggerà più iesperti? Oppure i debuttanti, ormai super allenati e preparati, non faranno una grinza? Molto dipenderà non solo dalle attitudini del cavallo, quanto dalla professionalità delle stalle dove ormai si lavora a grandi livelli per la tutela dei. Che è stata il faro della decisione, rapida tanto da spiazzare un po’ tutti, di rinviare Provenzano. Un aiuto aiad attendere serenamente ulteriori 24 ore nelle stalla di Contrada arriva dalla temperatura abbastanza mite. Certo è che i volti degli staff erano abbastanza perplessi ieri uscendoquando ancora cadeva qualche goccia di pioggia. Via il Bruco con Brivido sardo, quindi Veranu, il barbero dell’Oca.