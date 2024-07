Sinner da non credere | l’ha lasciato senza parole

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 3 luglio 2024), in questo caso non c’era bisogno di: lo hadi sasso, è stato un gesto completamente inaspettato. 28 gennaio 2024. Una data che, provate a dire il contrario, è ormai impressa a fuoco nel cuore e nella mente dei tifosi italiani. Nonché in quella di Jannik, essendo quello il giorno in cui il campione altoatesino ha toccato per la prima volta il cielo con un dito. In una domenica destinata a passare alla storia del tennis, quel ragazzino dai capelli rossi entrava a far parte dell’Olimpo dei fenomeni. Jannikè il beniamino indiscusso della nuova generazione (AnsaFoto) – Ilveggente.itTante altre cose sono successe da gennaio ad oggi, prima fra tutti la sua definitiva ascesa al trono. Quello resterà per sempre, però, il giorno in cui l’azzurro è rinato campione.