Simona Branchetti contro la Rai? Concorrenza sleale con Pomeriggio 5 News i motivi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è la nuova conduttrice di, la versione estiva di5. In sostanza il format è identico a quello che va in onda anche durante il periodo invernale, ma a cambiare è la padrona di casa e la tipologia di alcuni temi trattati che, in occasione dell’estate, sono un po’ più leggeri a volte. Ad ogni modo, nel corso di una recente intervista,ha voluto lanciare una stoccata1 e lo show competitor Estate in Diretta, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. La stoccata dilae Estate in Diretta Durante un’intervista rilasciata a Nuovo Tv,ha parlato della sua nuova avventura a. La giornalista era da tre anni alla conduzione di Morning, che da quest’anno è passato nelle mani di Dario Maltese.