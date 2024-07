Serie A ecco le date della stagione 2024 2025

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Sono state ufficializzate deldel calendarioA Enilive eCoppa Italia Frecciarossa per la. LaA Enilive inizierà il weekend del 18 agostoe terminerà il 25 maggio. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali (08/09/, 13/10/, 17/11/e 23/03/), mentre l`unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre. La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare il 4 agostoe si concluderà con la Finale in programma il 14 maggio.