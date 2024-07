Saldi prevista spesa di 200 euro a famiglia | 32 miliardi per il settore

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dal prossimo sabato 6 luglio inizieranno in tutta Italia iestivi, che porteranno i consumatori a spendere 3,2di, principalmente in abbigliamento. Queste le stime di Confcommercio, che sottolinea l’importanza di questi momenti per ildella distribuzione di beni al dettaglio, che viene da alcuni anni di difficoltà a causa della pandemia prima e dell’inflazione poi. Particolarmente problematica proprio la situazione dei negozi di moda, che stanno chiudendo a un ritmo molto alto a causa anche della concorrenza del commercio online, diffusosi durante la pandemia a tutti i livelli e che ora sta mettendo in difficoltà la distribuzione tradizionale. Le previsioni suiestivi: più di 90dia testa Dal 6 lugli in tutta Italia inizieranno i, con la sola eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove gli sconti cominceranno soltanto il 19 luglio.