Ryan Reynolds rivela i piani originali per Deadpool 3 | Un budget di 5 o 6 milioni senza effetti speciali

(Di mercoledì 3 luglio 2024)per3: “Undi 5 o 6” EW ha incontratoin occasione della promozione di& Wolverine e ha scoperto di più sui suoi primiper3. “Letteralmente, aveva undi 5 o 6di dollari”, spiega. “Era solo un viaggio in talkie-talkie con me e il personaggio di Karan Soni Dopinder e alcune delle cose che abbiamo raccolto e visto lungo il percorso.” “Non doveva essere un film evento. Se eravamo diretti al punto C, doveva portarci semplicemente al punto B. Quello era il più strano. Mi piaceva. Pensavo che fosse divertente.” Quando la Disney acquisì la 20th Century Fox, icambiarono e Shawn Levy salì a bordo del progetto per occuparsi della regia.