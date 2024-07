Ricchi e Poveri | Ma non tutta la vita in spagnolo al Pride di Madrid esce il 12 luglio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) foto di Andrea ArianoMILANO – Amatissimi e seguiti in tutto il mondo, icelebrano il meraviglioso successo della hit “Ma nonla” (DM Produzioni su licenza Carosello Records) con una versione inedita in lingua spagnola del brano: “Pero no toda la vida”, in uscita venerdì 12, sarà presentata per la prima volta il 5durante le celebrazioni deldi(MADO24 –Orgullo) e disponibile in anteprima su TikTok a partire da sabato 6, il giorno dopo la loro esibizione. Proprio su questa piattaforma ihanno conquistato un pubblico sempre più giovane e ampio, ottenendo risultati sorprendenti con oltre 360.000 creazioni e 670.000.000 di views con la sola canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo.