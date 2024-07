Reumacare mette l’intelligenza emotiva al centro del percorso formativo per reumatologi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La comunicazione empatica, l’ascolto attivo e la capacità di fornire informazioni chiare e rassicuranti sono competenze essenziali per costruire un rapporto di fiducia tra medico e paziente e ottimizzare i risultati terapeutici. Da questo assunto è nato, il corso di educazione continua in medicina rivolto ache mira a potenziare le abilità degli specialisti nell’area del, della comunicazione efficace e del counselling, al fine di offrire una cura completa e centrata sul paziente per le donne con patologieche. “è la capacità di integrare pensieri e emozioni per raggiungere decisioni ottimali a beneficio sia nostro che del nostro interlocutore” spiega Marcella Offeddu, Psicologa del lavoro, Senior Coach e Consulente Strategico di Gap management, Iamwave e Bevolver coinvolta in qualità di relatrice del corso ECM.