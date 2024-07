Pearl Pipelines di EIG completa un programma di rifinanziamento del debito senior da circa 11 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Porta a13diil capitale totale investito per la sua quota di interesse del 49% in Aramco Oil; supporta l’FDI per il Regno dell’Arabia Saudita conil 65% dei capitali investiti provenienti da fonti esterne al Regno LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–EIGHoldings S.à r.l., una holding formata e gestita da EIG, importante investitore istituzionale nei settori globali dell’energia e delle infrastrutture, oggi ha annunciato la conclusione di undidelpari a11,2dicon proventi utilizzati per rimborsare gli importi utilizzati in una linea di credito per acquisizioni, impiegata per finanziare l’acquisizione, nel giugno 2021, di una quota del 49% in Aramco OilCompany (“AOPC”).