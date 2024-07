Osimhen dall’Inghilterra il ribaltone sorprendente | ipotesi clamorosa per il futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Arrivano novità in merito a Victor, attaccante che, così come confermato dallo stesso Antonio Conte nel giorno della sua presentazione, resta sulla lista dei partenti. Per il Napoli che verrà, non dovrebbe esserci Victor. Il condizionale è d’obbligo, se non fosse solo per il fatto che al momento manca una squadra che sia concretamente in trattativa con Aurelio De Laurentiis per la sua cessione. Ma per il suo addio ci sono pochi dubbi, stando a quelle che sono state le dichiarazioni di Antonio Conte nel giorno della sua presentazione ufficiale a Palazzo Reale, che ha parlato esplicitamente di accordi già presi in passato (sul suo addio, ndr). D’altronde, l’inserimento della maxi clausola nel rinnovo ponte siglato negli scorsi mesi è un indizio fin troppo evidente riguardo la partenza dell’ex nigeriano.