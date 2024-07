Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2024 | Vergine fiacca Pesci imbestialito

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cosa prevede l'diFox per il 4? Sarà un giovedì a dir poco fiacco per il segno della, mentre ilrischierà di perdere la calma a causa di una provocazione. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche diFox di giovedì 4, osservando anche il proprio ascendente zodiacale.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Le stelle sono in fermento, specie per quanto riguarda la sfera professionale.Fox invita ad essere più battaglieri, perché solo così potrai vincere contro gli oppositori. Amore ok. Toro – In queste 24 ore gli astri ti supporteranno sia nel lavoro che nello studio. In amore, la passione sarà elevatissima e se stai conoscendo una nuova persona, ci sarà maggiore intensità.