Mattarella messaggio a Meloni | La democrazia non è dittatura della maggioranza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Intervenendo a Torino, alla prima edizioneBiennale, nel 2009, il presidenteRepubblica Giorgio Napolitano rivolgeva lo sguardo alla costruzionenostrarepubblicana, con l’acquisizione dei principi che hanno inserito il nostro Paese, da allora, nel solco del pensiero liberal-democratico occidentale. Dopo la “costrizione” ossessiva del regime fascista soffiava “l’alitolibertà”, con la Costituzione a intelaiatura e garanzia dei diritti dei cittadini. L’alitolibertà anzitutto come rifiuto di ogni obbligo di conformismo sociale e politico, come diritto all’opposizione”. Lo ha detto il presidente Sergioparlando alla cerimonia di apertura50ª edizioneSettimana sociale dei cattolici in Italia, che si svolge a Trieste.