Maltempo è ancora allerta in 9 Regioni

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 8.40 Ilcontinua su diverse aree Paese.Potrebbe causare criticità idrogeologiche e idrauliche,d opo gli allagamenti,le frane e gli ingenti danni in Valle d'Aosta e Piemonte. A Cogne evacuazione dei turisti completata, ma la regionale resterrà chiusa per un mese. Per oggi dirameta l'meteo gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, gran parte del Veneto e parte di Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.