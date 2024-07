La rivelazione del New York Times | Biden pensa al passo indietro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Secondo quanto riportato dal New, Joesta considerando di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. Questaè emersa durante una conversazione tra il presidente e un suo alleato.è consapevole che, se non riuscirà a convincere il pubblico della sua capacità di continuare il lavoro nei prossimi giorni, potrebbe non riuscire a salvare la sua candidatura. Nonostante le preoccupazioni, il presidente non soffre di Alzheimer né di altre forme di demenza o malattie degenerative. Dopo una performance discutibile durante un dibattito televisivo contro Donald Trump, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha chiarito che le condizioni di salute disono buone. Alla domanda di un giornalista che chiedeva sesoffrisse di demenza, Jean-Pierre ha risposto seccamente: “No”.