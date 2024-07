La Regina è nuda

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’inchiesta di Fanpage.it ha dimostrato i legami tra i gruppi giovanili di FdI e il fascismo. E ora?Anna Villalbavia email Gentile lettrice, e ora niente. Abbiamo giornali che vantano storia secolare e (presunto) prestigio, ma non si erano accorti di nulla e c’è voluta Fanpage per scoprire l’acqua calda, cioè che FdI è un partito dove allignano nostalgie fasciste e almeno una parte dei suoi aderenti venera il Duce e il ventennio delle leggi razziali, dell’abolizione dei diritti sindacali, della difesa dell’alta borghesia, delle guerre coloniali in Africa, dell’aggressione all’Albania e alla Grecia, dell’alleanza col Führer e della campagna di Russia che decimò una generazione di italiani. Ci voleva Fanpage per dire: “Il Re è nudo!”. Ma questa favola non finirà bene.