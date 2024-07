La finale regionale di Arezzo Wave Contest Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – La tanto attesaditorna dopo alcuni anni ad! Sarà infatti l'Hotel New Energy - Valdichiana, situato in via Rigutino Est 183 ad, ad ospitare l'evento che si svolgerà giovedì 4 luglio dalle ore 21 sul suggestivo rooftop dell'hotel, con ingresso per operatori e libero fino a esaurimento posti. Dopo quattro intense selezioni e la partecipazione al concorso di 122 gruppi, finalmente i 6 finalisti in arrivo da tutta la regione si sfideranno per il titolo di miglior artista2024, promettendo una serata all'insegna della straordinaria varietà musicale, dell’originalità e qualità artistica miste al talento emergente. In palio la prestigiosa opportunità di accedere alla selezione dei 12 finalisti nazionali del, scelti tra le 20 migliori proposte di ogni regione italiana, che si esibiranno infine alla 38^ edizione diLove Festival &, in programma l’11 e 12 ottobre 2024 a Cavriglia.