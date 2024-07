La droga viaggia in A1 | trovato con 80 chili di hashish nel bagagliaio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AREZZO – Lain A1. Un maxisequestro e due arresti hanno caratterizzato l’attività della Polstrada aretina negli ultimi giorni. In un primo controllo la polizia stradale di Battifolle ha fermato un’auto guidata da un uomo, risultato poi un 47enne di origine maghrebina, cheva in direzione sud. Il suo comportamento, nervoso ed evasivo, ha convinto gli agenti ad approfondire il controllo. Neldell’auto, in effetti, c’erano tre scatole di cartone con all’interno 19 confezioni termosaldate con 799 panetti di, per un peso totale di quasi 80e un valore di mercato stimato in circa 800mila euro. L’uomo, che non era conosciuto alle forze dell’ordine e possiede un regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato e condotto nel carcere di Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre lae il veicolo sono stati sequestrati.