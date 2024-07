La Commissione europea dà l' ok all' ingresso di Lufthansa in Ita Giorgetti | Chiudiamo un' annosa vicenda

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'intesa era stata trovata da mesi, mancava l'ok della. Ora c'è anche questo.entrerà in Ita, prima come socio di minoranza attraverso un aumento di capitale riservato da 325 milioni di euro, arrivando così al 41 per cento delle quote societarie. La compagnia aerea tedesca poi avrà la possibilità di salire al 90 per cento e rilevare anche il restante 10 entro il 2033, per un investimento complessivo di 829 milioni di euro. Il ministro dell'Economia Giancarlo, in una conferenza stampa, ha commentato la decisione: "Oggistorica". Per fare questo però Ita edovranno rispettare quanto hanno proposto alla Ue per ottenere l’ok all’operazione. Verranno ceduti 15-17 coppie di slot (diritti di decollo e atterraggio) all’aeroporto di Milano Linate, ossia circa 30-34 voli al giorno e in più dovranno perfezionare l’accordo con un’altra compagnia che farà concorrenza per almeno tre anni sulle rotte intra-europee dove Ita esarebbero monopoliste.