Jesi Deferimento e proposta di Daspo per quattro jesini | minacce al presidente della Jesina

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I fatti risalgono all’8 giugno scorso durante la finale play off di calcio a 5 al Palatriccoli per la promozione in serie B, 3 luglio 2024 – Deferiti in stato di libertà 4ni per ‘in concorso’. E’ questya la sintesi dell’attività investigativa del Commissariato didiretto dal vicequestore Paolo Arena. I fatti risalgono all’8 giugno scorso in occasionegara di finale play off per salire in serie B giocata la Palatriccoli trana e Padova. Nella nota si legge che “un gruppetto di tifosi avendo notato la presenza non gradita delna, Giancarlo Chiariotti, additato ormai da tempo quale responsabileretrocessione in Promozionena Calcio, si avvicinavano alla sua postazione offendendolo e minacciandolo“.