Imola di Mercoledì via alla penultima serata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)(Bologna), 3 luglio 2025 – “Siamo pronti per il penultimo appuntamento serale con ‘di’, l’evento che caratterizza l’estate imolese - afferma il Direttore Generale di Confcommercio Ascom, Andrea Martelli – e il successo delle prime due serate ci appaga di tutto il lavoro fatto per allestire a festa il nostro centro storico, pronto ad accogliere i clienti per questo atteso appuntamento con lo shopping serale”. Il programma della terza3 luglio, è intitolato ‘Asia ed Europa – Colori menta e Rosa’ . Il dettaglio completo dellache prevede spettacoli, iniziative e negozi aperti, è sul sito didi. Saranno presenti degustazioni, come quella del Consorzio vini di Romagna e poi musica in piazza Caduti per le libertà, in via Emilia (dove c’è un mercatino), mentre in via Aldrovandi dove sarà presente una degustazione a tema al Senegal Market.