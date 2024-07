Il pub del tradimento di Taylor Swift diventa meta di pellegrinaggio per i suoi fan

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Hai dimenticato di spegnere la localizzazione, e così ti guardo mentre entri in un bar chiamato Black Dog, e fai nuovi buchi nel mio cuore” – è bastata questa semplice strofa, presente nella canzone “The Black Dog”, brano dell’ultimo album “The Tortured Poets Department” di, per regalare fama e popolarità al locale realmente esistente The Black Dog. La canzone parla di unscoperto per caso guardando la localizzazione, che si sarebbe verificato per l’appunto nel Black Dog. Una storia inventata o reale? Questo non si sa, quel che è certo è che esiste davvero un locale chiamato The Black Dog, a Londra. Molti fan sono pronti a giurare che, recentemente presa di mira dagli attivisti, parla realmente di unche ha subito da uno deiex.